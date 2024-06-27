اشهر واجمل مذيعة تعود إلى شاشة الجزيرة بعد سنوات من إحراق منزلها وإجبارها على الاستقالة..اتفرج من تكون؟!

الرياض - محمد الاطلسي - عادت اعلامية سورية، إلى شاشة الجزيرة، مجددًا، بعد غياب عنها استغرق ثلاث سنوات.

وقالت رولا إبراهيم، المذيعة في قناة “الجزيرة”، عبر حسابها على منصة «إكس»: عدت بعد ثلاث سنوات، عدت بقلب مثقل بالكثير.. الكثير.. قلبِ أمٍ فُطر مع استشهاد كل أمٍ وطفلٍ في غزة.. قلبٍ مصدومٍ بغياب العدالة.. واعتلال القيم.

وتابعت: عدت بين زملائي.. أروي مواجع الغزيين.. أتمنى نهايتها.. وأترقب لجوءاً آمناً بعدها.. لحضن ابنتي.

وتخرجت رولا إبراهيم من جامعة دمشق، كلية الحقوق، وقد عملت قبل الالتحاق بقناة “الجزيرة” في التلفزيون السوري، وتعرضت للضغوط بسبب موقفها من الثورة السورية وعملها في قناة “الجزيرة”، حيث تم حرق منزلها من قبل بلطجية النظام، في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2017 لرفضها الاستقالة من قناة “الجزيرة”.