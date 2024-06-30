نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: إقامة المباريات عصرًا ليست حلًا ويجب دعم مجلس الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي مجدي عبد الغني أن إقامة المباريات عصرًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة ليست حلًا عمليا لإنهاء الدوري المصري بسرعة.

وقال عبد الغني خلال تصريحاته في برنامج "ملعب الشمس" الذي يذاع على قناة الشمس: "العملية مش كفتة ويلا نخلص الدوري وخلاص".

ودعا عبد الغني جماهير الزمالك إلى الالتفاف حول مجلس إدارة النادي ودعم فريق الكرة، مثلما يفعل جمهور الأهلي مع فريقه.

وأكد الإعلامي على أهمية الدعم الجماهيري في هذه الفترة المتخبطة، مشيرًا إلى أن الجمهور هو الداعم الأول للإدارة والفريق.

وكشف مجدي عن تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يستفسر عن موقف رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري من لعب المباريات نهارًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن فيفا يطالب بإيقاف المباريات التي تُلعب عصرًا لحماية اللاعبين.

وأشار الإعلامي إلي أنه يشك في أن أحمد حسام ميدو هو من أرسل خطابًا إلى فيفا يطالب بإنقاذ لاعبي الدوري من اللعب نهارًا".



وأختتم عبد الغني تصريحاته قائلا أن سمعتنا محتاجة تتغسل بشامبو من الطين، وهناك مسؤولين يشكون في الاتحاد الدولي بسبب لعب المباريات في العصر في ارتفاع درجات الحرارة."