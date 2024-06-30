نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين ينشر مقطع فيديو من آخر حفل للهضبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الشاعر تامر حسين مقطع فيديو له برفقة الملحن مدين وعزيز الشافعي من حفل الهضبة عمرو دياب أمس من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

https://www.instagram.com/reel/C80PQwOMAnN/?igsh=MWRrZGRpZjhoMHl1bw==

علق قائلا:' مع حبايبي الجامدين

فاز الشاعر تامر حسين بجائزة "أفضل شاعر في حفل مسابقة حفل جوائز الشرق الاوسط ميدل إيست "Mema Encouragement Awards" السنوية لعام 2024.

تم اختيار تامر حسين من قبل لجنة تحكيم متخصصة من نقاد وأدباء بارزين في المنطقة، وذلك تقديرًا لإسهاماته الأدبية المتميزة وتأثيره الواسع في الساحة الشعرية العربية خلال السنوات الأخيرة.

والجدير بالذكر آخر أعمال تامر حسين أغنية تتحبى للنجم عمرو دياب، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات الأغنية

انت اول كل حاجه والبدايه ف كل شيء

حب اول مره يجي لما قلبي كان بريء

انت اول كل حاجه وانت عارف كنت ايه

وانت اول حد يمشي ودمعتي تنزل عليه

كنت اول كل حاجه بتجري ليا

كنت اول روح بتلمس حاجه فيا



كنت اول حب يجي ونفسي يفضل

كنت اول فرحه بتمناها تكمل

كنت اول حد برسم صوره ليه

كنت اكتر حد بعرف قيمتي بيه