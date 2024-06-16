انت الأن تتابع خبر ضاع عمرنا واحنا منعرفهاش .. خبير تكنولوجي شهير يحذر من وضع الراوتر في هذه الأماكن ويحدد أفضل الأماكن لتقوية الشبكة. جربها الان !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في وقتنا هذا أصبح استخدامنا للانترنت أقوي بكثير عن الوقت الماضي ، فهو لم يعد يستخدم فقط في البحث عن المعلومات ، فانه أصبح أقل ما يقال عنه أنه جزء أساسي في يومنا ولا يمكن الاستغناء عنه ، الكثير من المشاكل توجهنا عند استخدام الانترنت بواسطة الراوتر ، وبعد دراسة العديد من هذه المشاكل نجد انها في بطىء الشبكة بشكل كبير للغاية، وعند التواصل مع الشركة يكون المشكله غير محددة ، ولذلك يجب النتباه في هذه الحالة الي طريقة التعامل مع الراوتر وأماكن تواجده .

تجنب فعل هذه الأشياء فهي تتسبب في بطئ سرعة الإنترنت

فى الحقيقه نجد العديد من الماشكل في التعامل مع جهاز الروتر ، فهو جهاز صغير وبه العديد من المداخل والاسلاك التي اذا حدث خلل في أحدهم يتسبب في الكثير من المشاكل ، ولكن عند التأكد من جميع التوصلات ويزال الانترنت بطئ للغاية فيجب العلم ان هنا تكون حقيقة المشكلة في مكان اختيار وضع الروتر هو السبب فى هذة المشكله، حيث يتم إختيار بعض الإمكان تكون بعيده عن مكان التقاط الشبكه .خبير تكنولوجي يوضح أفضل أماكن لوضع الروتر

كشف أحد الخبراء ان عده اماكن يجب الإبتعاد عنها عند وضع الروتر وهذة الاماكن هي: