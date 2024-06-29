نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل أطنان مساعدات إنسانية ومواد إغاثة إلى جنوب السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقلعت طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، إلى دولة جنوب السودان، محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام، المقدمة من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان.

وكان في استقبال المساعدات المصرية لدى وصولها لمطار جوبا، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبال ماي دينج، وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة، والسفير المصري وملحق الدفاع المصري.

ومن ناحيته قال الدكتور هاني سويلم، إن الجهود تأتي في ضوء تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين، والتزام مصر الثابت بدعم دولة جنوب السودان الشقيقة.

من ناحيتهم، أعرب مسؤولي جمهورية جنوب السودان، عن كامل الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعبا على المواقف الداعمة والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وتأتي المساعدات انطلاقا من الدور المصري تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والمساندة لمختلف شعوب القارة الأفريقية.