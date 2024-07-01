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أحمد جودة - القاهرة - أحمد شوبير ينتقد محمود كهربا لرفضه خوض مران المستبعدين

في تصريح إذاعي قوي، وجه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة لمحمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بسبب رفضه المشاركة في تدريب اللاعبين المستبعدين بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام فاركو في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح شوبير في برنامجه أن تصرف كهربا غير مبرر ويشكل مشكلة حقيقية تستدعي التوقف عندها، وفيما يلي تنشر لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية كافة التفاصيل حول اخر تصريحات الإعلامي أحمد شوبير.

شوبير يهاجم كهربا لرفضه المشاركة في تدريب المستبعدين بالنادي الأهلي

شوبير يهاجم كهربا لرفضه المشاركة في تدريب المستبعدين بالنادي الأهلي

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "اللي هيقول ما فيش مشكلة لكهربا هقوله لا فيه مشكلة، الراجل عمل تمرين للمستبعدين بعد المباراة الماضية واللاعب تحجج قال أنه مصاب"

وأشار "يعني لو كان كهربا نزل لعب، مش كان هيجري ويلعب ولا كان هيقول بردو رجلي والكلام ده؟ طبعا في لائحة هيتم تطبيقها على كهربا".

وأوضح: "عاوز أقول حاجه لكهربا، كلنا عارفين أن موديست خلاص ماشي وسيتم عمل حفل وداع له في الأيام القليلة المقبلة، ومافيش غيرك انت ووسام أبو علي في الهجوم، وساعات بيتم الاعتماد على طاهر محمد طاهر، وده هيتم كتير الايام اللي جايه أو بيرسي تاو".

وأضاف: "بتعمل مشكلة ليه يا كهربا؟، ده وسام أبو علي لما بيلعب بيتصاب كتير، وانت اللي عندك الفرصة، الناس هتفضل تدافع عنك مرة أتنين والأهلاوية عاملين معاك الواجب وبزيادة لكن وبعدين؟ بس لو انت موقفتش جنب نفسك يبقى كل سنة وانت طيب".

وأتم تصريحاته: "جمهور الأهلي واقف جنب كهربا وإمام ومبيسبش حد، بس أنا بقول حاجه لا تأمن جمهور الأهلي، لأن لو انت ممشتش على النظام اللي النادي متبعة مش هيسيبك، لأنه بيحب النادي أكثر من أي حاجه، فكر كويس وأعرف أن أخذ الحق حرفة"

من هو أحمد شوبير؟

أحمد شوبير هو إعلامي مصري ولاعب كرة قدم سابق. وُلد في 28 سبتمبر 1960 في طنطا، محافظة الغربية، مصر. لعب شوبير كحارس مرمى للنادي الأهلي المصري وللمنتخب الوطني المصري. خلال مسيرته الكروية، حقق العديد من البطولات المحلية والدولية مع النادي الأهلي، وشارك في كأس العالم 1990 مع المنتخب المصري.

بعد اعتزاله اللعب، انتقل شوبير إلى العمل الإعلامي حيث أصبح مذيعًا ومحللًا رياضيًا بارزًا. قدم العديد من البرامج الرياضية على قنوات مصرية مختلفة وأصبح من الشخصيات الرياضية المعروفة في مصر. بالإضافة إلى عمله الإعلامي، شغل شوبير عدة مناصب إدارية في مجال الرياضة، بما في ذلك عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.