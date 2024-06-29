أخبار اليمن : طقس غائم جزئياً وحار نسبياً على عدد من المحافظات

طقس غائم جزئياً وحار نسبياً على عدد من المحافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائم جزئياً، حار نسبياً على عدد من المحافظات خلال الـ 24 الساعة المقبلة .

وذكر المركز في نشرته أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون غائم جزئياً، حار نسبياً على الهضاب الداخلية، يتحول نهاراً بين الغائم جزئياً والغائم .

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يرفقها حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، اب، الضالع، البيضاء، ذمار، ريمة، صنعاء، المحويت، عمران، حجه، صعدة ومرتفعات لحج، أبين، مأرب، شبوة، حضرموت والمهرة ، وكذلك على أجزاء من سهل تهامة.

وفي المناطق الساحلية افاد المركز أن الطقس سيكون صحو إلى غائم جزئياً حار ورطب ومغبر نسبياً حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35 – 40 درجة مئوية مع إحتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المقابلة لها والرياح قوية حول أرخبيل سقطرى تصل أقصى سرعة لها 45 عقدة، معتدلة إلى نشطة السرعة على السواحل الشرقية والجنوبية.

وبين المركز أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو شديد الحرارة نهاراً حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 - 45 درجة مئوية مع امكانية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحارى المهرة، حضرموت، مأرب وخاصة على شبوة ، والرياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية، محذرا الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية.

كما نبه المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية، داعيا إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والاكثار من شرب الماء والسوائل.

