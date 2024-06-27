نشرة التوظيف.. 3162 فرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة بـ12 مُحافظة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 10:29 صباحاً - أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، عن تفاصيل نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تصدرها الوزارة وتُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وجدد الوزير شحاتة دعوته لشباب مصر بالانضمام إلى سوق العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية التي تقدمها الدولة، والتي تؤهلهم للعمل في المهن التي يحتاجها السوق. وأكد أن نشرة التوظيف نصف الشهرية توفر فرص عمل متنوعة في القطاع الخاص، داعيًا الشباب إلى الاستفادة منها.

وجه الوزير جميع مديريات العمل في المحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقارير تفيد باستلام راغبي العمل الفرص المناسبة لهم، مع التحري عن مصداقية نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.

تفاصيل نشرة التوظيف

أعلنت الوزارة أنها تلقت طلبات من 45 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لديها 3162 وظيفة شاغرة حاليًا، في عدد من التخصصات، بما في ذلك وظائف لذوي الهمم. وتضمن الوظائف رواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي. وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة مفتوح حتى نهاية يوليو المقبل، ويمكن التقديم من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

المحافظات والتخصصات المتاحة

تشمل نشرة التوظيف فرص عمل في 12 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، سوهاج، البحيرة، الغربية، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، جنوب سيناء، والشرقية. وتشمل التخصصات المطلوبة: مسؤول ائتمان، مسؤول سلامة وصحة مهنية، محاسبين، بائعين، مشرف خطوط إنتاج، منسقين ميدانيين، باحث اجتماعي، أخصائي تمويل، عضو فريق، مهندسين في مختلف التخصصات، سكرتارية، أعمال إدارية، أمين مخازن، سائقين، دليفري، بودي جارد، تدخل سريع، مندوبين مبيعات، مراقبين جودة، فنيين، مشرفي إنتاج، أفراد أمن، عمال خياطة، عمال إنتاج، عمال نظافة، وتخصصات أخرى.

فرص العمل لذوي الهمم

تضمنت النشرة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم في المحافظات، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ووفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

جهود الوزارة في مواجهة البطالة

تقوم الوزارة، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم للوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص. كما تنظم الوزارة ملتقيات توظيف في المحافظات، وتتابع فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

ورغم التحديات العالمية، أشارت الوزارة إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع من حوالي 13% في عام 2014، إلى أقل من 7% حاليًا، بفضل خطة الدولة في مواجهة البطالة من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وملتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من الاستراتيجيات الفعّالة.