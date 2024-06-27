دون كافيين.. كيفية الشعور بالنشاط والحيوية في الصباح

يعاني البعض من عدم الرغبة بالاستيقاظ لاستكمال ساعات النوم، لذا يعانوا من الشعور بالكسل والخمول الذي يؤثر سلبا على إنتاجيتهم سواء في العمل أو المذاكرة على مدار اليوم.





تناول الكافيين في الصباح

ويعتاد الأفراد على تناول الكافيين بمجرد الاستيقاظ من النوم، للاستيقاظ والشعور بالنشاط والحيوية على مدار اليوم دون الحاجة إلى شرب القهوة أو الشاي فور الاستيقاظ.

وحذر الخبراء من شرب الكافيين في الصباح فور الاستيقاظ، لتأثيرها السلبي على أضرار المعدة والجهاز الهضمي، مما يهدد الأفراد بالشعور بالتوتر والقلق.

عادات صباحية

وهناك بعض العادات الصحية التي تساعد في الشعور باليقظة والانتباه في ساعات الصباح بعيدا عن تناول الكافيين، منها:

-شرب الماء:

نصح الخبراء بالإكثار من شرب الماء بمجرد الاستيقاظ من النوم، لتأثيره في ترطيب الجسم في ساعات الصباح وتحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون وتجديد السوائل المفقودة بالجسم وزيادة مستويات التركيز والانتباه.

-ممارسة الأنشطة البدنية:

تساعد الأنشطة والتمارين الرياضية في تعزيز مزاج الجسم وزيادة تدفق الدم، وتوصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم، وذلك من خلال ممارسة التمارين البسيطة خلال 30 دقيقة على الأقل يوميا.

-تناول وجبة الإفطار:

شدد الخبراء على ضرورة تناول وجبة الإفطار الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، لذا يجب أن تكون وجبة متكاملة أي بها الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، لتأثيرها في دعم الصحة العامة واستقرار مستويات السكر في الدم.

-فترات الراحة:

يجب الحصول على فترات الراحة على مدار اليوم لتجديد الطاقة وتحسين الإنتاجية وزيادة مستويات التركيز والإبداع.

-الاستماع لموسيقى مبهجة:

تساعد الموسيقى المبهجة في ساعات الصباح بالشعور بالنشاط والحيوية، لتأثيرها في تعزيز الحالة المزاجية وتقليل الإحساس بالألم وتحسين الأداء.