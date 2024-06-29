مفيدة شيحة تروي موقفا صعبا لابنتها في عقد قرانها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية مفيدة شيحة في برنامجها الستات على قناة النهار، عن موقفًا صعبًا تعرضت له ابنتها حيث قالت: أثناء ما بنتي كانت بتتصور يشاء القدر عربية داست على ديل فستانها والفستان اتقطع، وبشكر من كل قلبي مصمم الأزياء إسلام حشاد، قلع الجاكت وجاب إبرة وفتلة وفضل ساعة ونص يضبط الفستان لمجرد يطمن منة.

عقد قران نجلة مفيدة شيحة

سبق، احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة، امس الجمعة الموافق 28 يونيو بعقد قران ابنتها منة على شاب من خارج الوسط الفني، ونشرت الإعلامية رولا خرسا، فيديو من كتب الكتاب عبر «انستجرام»، وعلقت عليه:«كتب كتاب منة ابنة مفيدة شيحة، ربنا يسعدهم».

إطلالة ابنة مفيدة شيحة

ظهرت ابنة مفيدة شيحة "منة الله" بفستان كان بمثابة بيان أناقة ورقي، حيث استعرضته بأناقة متناهية خلال حفل عقد القران، الذي أقيم داخل مسجد محمد علي بالقلعة، وكان سعر الفستان يبلغ نحو 384،198.22 جنيه مصري.

عقد قران ابنة مفيدة شيحة يثير الجدل

ويذكر ان عقد قران ابنة الإعلامية مفيدة شيحة، منة الله عماد، داخل مسجد محمد علي في القلعة، قد أثار غضب ردواد منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر متابعون عن استيائهم من ذلك، مؤكدين أن "الأماكن الدينية لها احترامها ولا يجب أن تشهد رقص وغناء وملابس عارية".

نبذة عن مفيدة شيحة

تزوّجت مفيدة عماد شيحة مرة واحدة في حياتها من خارج الوسط الإعلامي، استمر لمدة 10 أشهر وبعدها قررت الانفصال عنهُ، انجبت ابنتها الوحيدة "منة الله"، ثم لجأت للعيش في بيت والدها، بدأت الإعلامية في نهاية التسعينيات وأوائل الألفية الثانية، درست تخصص الصحافة والإعلام وبعد إنهاء دراستها بدأت بتقديم البرامج، فقد حازت مفيدة في أول ظهور لها على شهرة واسعة خلال برنامج "ستات مبعرفوش يكدبوا" الذي استمر عرضهُ لمدة 10 سنوات متتالية على قناة CBC المصرية.

نبذة عن برنامج الستات

شهد برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، تطوير كبير علي كافة المستويات بداية من الديكور وفورمات البرنامج، يقدم البرنامج فقرات اجتماعية تناقش كافة القضايا الاجتماعية التي تواجهها الاسرة المصرية، ويركز البرنامج في مناقشة قضايا المراهقين والشباب وبخاصة الفتيات، كما يخصص فقرات قانونية تستوجب العلم بقوانين المجتمع والتي تتعلق بحقوق المرأة والطفل بشكل خاص.