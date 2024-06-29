فصائل فلسطينية: الكمائن في الشجاعية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الاحتلال

جدة - نرمين السيد - إصابات جيش الاحتلال

قالت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، إن الكمائن المركبة في الشجاعية أوقعت قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال





وأضافت فصائل فلسطينية، أن طائرة هبوط أكثر من لإجلاء المصابين والقتلى، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

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