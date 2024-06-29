العالم اليوم - رسالة تعزية من تبون إلى ملك المغرب بعد وفاة والدته

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 11:26 مساءً - بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، إثر وفاة والدته.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية: "إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألم بكم وبالأسرة الملكية بالغ الأثر".

وتابعت الرسالة: "باسمي الخاص وباسم الشعب الجزائري، أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي، راجيا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبر، وحسن أولئك رفيقا".

وأضاف تبون: "أسأل المولى عز وجل أن يلهمكم وكل أفراد العائلة الملكية الكريمة جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذه المحنة الأليمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

والسبت توفيت والدة العاهل المغربي الملك محمد السادس الأميرة للا لطيفة، أرملة الملك الراحل الحسن الثاني، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي في بيان.

وأورد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية: "يعلن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، بكل حزن وأسى، انتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة إلى عفو الله ورحمته، وذلك يوم السبت، حرم المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواه، ووالدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".