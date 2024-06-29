حفرة بعرض 100 قدم.. انهيار أرضية ملعب كرة في أمريكا (فيديو)

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جدة - نرمين السيد - انهيار أرضية ملعب كرة قدم
ووفق وكالة "سبوتنيك" وقع الحادث في ولاية إلينوي، وتحديدا داخل منتزة "غوردون مور" وهو مبني في الأساس فوق منجم للحجر الجيري.
وبين المقطع المتداول لحظة انهيار الأرض فجأة وظهرت حفرة ضخمة، بلغ عرضها 100 قدم، بينما وصل العمق إلى 50 قدمًا.
وقالت صحف محلية إن السلطات أغلق المنتزه للوقوف على ملابسات الحادث، فيما لم ترد أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
كما تم إبلاغ المسؤولين في إدارة وسلامة المناجم بالواقعة وذلك بحسب ما تنص عليه القوانين الأمريكية.
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