العالم اليوم - يورو 2024.. عاصفة رعدية توقف مباراة ألمانيا والدنمارك

انتم الان تتابعون خبر يورو 2024.. عاصفة رعدية توقف مباراة ألمانيا والدنمارك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يونيو 2024 11:26 مساءً - توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ16 من بطولة أوروبا، السبت، لنحو نصف ساعة، بسبب عاصفة رعدية ضربت ملعب اللقاء، قبل إعادة استئنافها.

وتعرض ملعب سيغنال إدونا بارك في مدينة دورتموند الذي أقيمت عليه المباراة لعاصفة رعدية قوية تخللها هطول أمطار وبَرَد غزير.

وغادر لاعبو الفريقين أرضية الملعب عند الدقيقة 35، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل من دون أهداف، قبل أن يطلق الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر صافرته داعيا اللاعبين لمغادرة الملعب.

وقبل هذا اللقاء، تنازلت إيطاليا عن لقبها بطلة لأوروبا، بخسارتها أمام سويسرا صفر-2، السبت، بالدور ثمن النهائي من النسخة المقامة في ألمانيا.

واستحقت سويسرا تماما بلوغها ربع النهائي للمرة الثانية تواليا، بعدما كانت الأفضل بشكل كبير طيلة فترات اللقاء الذي حسمته بهدفين رائعين لريمو فرويلر (37) وروبن فارغاس (46).