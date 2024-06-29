متظاهرون يتوجهون لمقر نقابة العمال في إسرائيل للمطالبة بإعلان إضراب شامل

جدة - نرمين السيد - مظاهرات إسرائيل

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، بأن متظاهرين توجهوا لمقر نقابة العمال العامة في إسرائيل للمطالبة بإعلان إضراب شامل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت اليوم، إن مظاهرات في 80 موقعا انطلقت للمطالبة بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

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