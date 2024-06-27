المجلس الوزاري الإسرائيلي: تدمير قدرات حماس في غزة لا يزال هدفا بعيد المنال

جدة - نرمين السيد - قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر آفي ديختر، إن "تدمير قدرات حماس في غزة لا يزال هدفا بعيد المنال".





وأضاف ديختر، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نستعد لكل الاحتمالات في الشمال وسنخوض الحرب عندما يحين الوقت. وكان موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قد أكد أنه لا مجال لوقف إطلاق النار في غزة إلا بإنهاء العدوان، وإغاثة الشعب الفلسطيني، وبدء الإعمار بعدما خرب جيش الاحتلال الديار. ولفت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن من يحدد مستقبل غزة هي المقاومة والشعب الفلسطيني، وليس أحد آخر.

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