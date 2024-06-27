القاهرة الإخبارية: شهيد ومصابان في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، قد أعلنت أن آلاف الجثامين لا تزال موجودة تحت الركام في قطاع غزة، وحجم الدمار والقتل في قطاع غزة مروع ويؤثر على الأطفال هناك.
وأوضحت، أن هناك 800 ألف حالة في قطاع غزة تعاني عديدا من الأمراض التنفسية، مشيرة إلى أن 9 من 10 أطفال في قطاع غزة يقتربون من دائرة انعدام الأمن الغذائي.
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