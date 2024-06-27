وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تصريحات حديثة، استمرار تواجدها ونشاطها في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة.
وأشار المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، إلى أن عمليات التوزيع تتم في ظل مخاطر بالغة، معبرًا عن عدم حصول أي تقدم في تحسين الظروف المطلوبة من إسرائيل.
وردًا على التقارير التي تحدثت عن احتمال تعليق توزيع المساعدات إذا لم تلب إسرائيل المطالب، نفى "دوجاريك" هذه الأنباء، مؤكدًا على استمرارية عمل الأمم المتحدة في غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلام فلسطيني: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنطقة الصبرة وسط غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.