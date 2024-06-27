إعلام فلسطيني: 3 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنطقة الصبرة وسط غزة

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الفلسطيني، بسقوط 3 شهداء جراء قصف قوات الاحتلال لمنطقة الصبرة وسط مدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في تصريحات حديثة، استمرار تواجدها ونشاطها في قطاع غزة، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات توزيع المساعدات الإنسانية في المنطقة.

وأشار المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، إلى أن عمليات التوزيع تتم في ظل مخاطر بالغة، معبرًا عن عدم حصول أي تقدم في تحسين الظروف المطلوبة من إسرائيل.

وردًا على التقارير التي تحدثت عن احتمال تعليق توزيع المساعدات إذا لم تلب إسرائيل المطالب، نفى "دوجاريك" هذه الأنباء، مؤكدًا على استمرارية عمل الأمم المتحدة في غزة.