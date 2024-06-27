أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلا عن الإعلام الفلسطيني، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي عنيف شرق منطقة الدعوة وقرب جسر وادي غزة.





وقالت هيئة الدفاع المدني بغزة، إن طواقمها لا تستطيع التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات جراء نفاد الوقود.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37718 شهيدا و86377 مصابا منذ 7 أكتوبر.