الجمهور فاق توقعاتي.. تامر حسني يوجه رسالة شكر لجمهور كفر الشيخ بعد حفل أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة شكر لجمهور كفر الشيخ الذي حضر حفله أمس، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله باقة من ألمع أغنياته القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من الجمهور.



رسالة شكر من تامر حسني لجمهور كفر الشيخ

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة صور من الحفل معلقًا:"كل الفخر وأنا بغني قصاد الجمهور العظيم ده، جمهور الدلتا كله اللي كان واحشني من زمان، الجمهور فاق توقعاتي أنا شخصيًا وتوقعات جميع الجهات الأمنية، شكرًا أستاذ إسلام لطفي".



تامر حسني ونجاح حفل القاهرة الجديدة

أحيا تامر حسني منذ عدة أيام حفل غنائي ضخم بالتجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد وسط تفاعل كبير من الجمهور على هامش احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتصدر بها تريند السوشيال ميديا بعد دخوله الحفل طائرًا 120 متر على أنغام أغنية قدها.

تامر حسني ينتظر ري ستارت



ويواصل تامر حسني الاستعداد لتصوير فيلم "ري ستارت" وطرحه نهاية هذا الشهر بعد خروجه من موسم عيد الأضحى المبارك، وهو التعاون الثاني له مع هنا الزاهد بعد نجاحهم بفيلم "بحبك".



آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية



من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

ما هي أحداث فيلم تاج ؟





يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.