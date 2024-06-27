هاجر أحمد تخطف الأنظار بصورة مع زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة هاجر أحمد الأنظار إليها بأحدث ظهور مع زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت في لقطة رومانسية مما لفت انتباه متابعيها كما علق عليها أيضا قائلا:' كل شيء.

يذكر أن اخر أعمالها فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.







يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.