شاهد.. أحدث ظهور لـ بسنت شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الممثلة بسنت شوقي، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام " ٠

وظهرت في الصورة وهي تستمتع بأجازة الصيف، ارتدت بسنت بلوزة لونها أخضر، قامت بعمل تسريحة شعر مناسبة لإطلالتها ٠

أحداث فيلم السيستم



يذكر أن آخر أعملل بسنت فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة.

أبطال فيلم السيستم



والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ما هي تفاصيل اللافتة الإنسانية؟



كشف المنتج كريم الشربيني بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.