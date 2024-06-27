لهذا السبب.. أنغام تتصدر تريند جوجل في السعودية



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت اسم النجمة أنغام تريند محركات بحث جوجل في السعودية، نظرا لإنتشار مقطع فيديو عن خطأ إحدى منظمين مهرجان موازين في المغرب في استبدال اسمها باسم النجمة أحلام،

كما علقت النجمة أحلام على الفيديو المنتشر للقاء النجمة أنغام على هامش فعاليات مهرجان موازين، عندما ندهت عليها إحدى المراسلات باسم "أحلام".

كتبت أحلام عبر حسابها بموقع X: "مع احترامي لك اعتذر منك أسأت الرد اسمي مش إسأءه لأي أحد، أبدًا أنا أحلام وهي أنغام، وسبق أن في أحد المؤتمرات غلطت إعلاميه باسمي مع فنانة ثانية، ورديت أتشرف ونقطة، اسمي مش إساءة اسمي تشريف".

وتابعت: وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين من دعى اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها وحروفنا قريبة من بعض، وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مين ما كان يكون أحلام صوت الخليج اسم مُشّرف".



أنغام تقع في ورطة وهذا هو السبب



وكانت أنغام تعرضت لموقف محرج من خلال مراسلة، وذلك أثناء إجرائها أحاديث تليفزيونية على هامش مهرجان موازين الدولي، عندما قامت الصحفية بمنادتها باسم "أحلام"، لتقوم أنغام بالضحك، وحاول بعض الحاضرين تصحيح الاسم لها.

آخر أعمال أنغام

والجدير بالذكر آخر أعمال أنغام أغنية حلفونا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



كلمات أغنية حلفونا

آدي بلدنا وآدي الرجالة جاهزين

مين يتعدى حدوده ع المصريين

آدي الأرض وآدي الرجالة واقفين

مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين

حلفونا، حلفونا



ع الأمانة اللي في إيدينا

حلفونا، حلفونا

إن احنا نشيلها في عينينا

حلفونا، حلفونا

ع الأمانة اللي في إيدينا

حلفونا، حلفونا

عمرنا ما نفرط في سينا



بلدي ترابها ذهب وحجرها ياقوت

لو هنموت علشانه أهلًا بالموت

قد الدنيا في إيد بعضنا ماسكين

ومع الحق وقفنا ومش ساكتين

أم الدنيا ووعد الحر ده دين



تفضلي حرة يا مصر ليوم الدين

حلفونا، حلفونا

ع الأمانة اللي في إيدينا

حلفونا، حلفونا

إن احنا نشيلها في عينينا

حلفونا، حلفونا



ع الأمانة اللي في إيدينا

حلفونا، حلفونا

عمرنا ما نفرط في سينا

إحنا تاريخنا في كل كتاب مكتوب

عُمر المصري ما خاف ولا بات مغلوب



قول يا تاريخ ولا إسكت واحنا نقول

إحنا شداد على إيدنا الشدة تزول

جيل بيورث جيل جدعنة وأصول

أرضي حتفضل أرضي ده باب مقفول

حلفونا، حلفونا



ع الأمانة اللي في إيدينا

حلفونا، حلفونا

إن احنا نشيلها في عينينا

حلفونا، حلفونا

ع الأمانة اللي في إيدينا

حلفونا، حلفونا

عمرنا ما نفرط في سينا

