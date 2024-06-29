نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسرة: موافقة أعمل مشاهد فيها عري وبوس بس تتوظف صح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





نفت الفنانة ميسرة شائعة اعتزالها التمثيل كما تردد ولكن أصبح ظهوري الفني نادر، ومش أدوار الإغراء سبب قلة أعمالي الفنية".

واضافت الفنانة ميسرة خلال لقائها ببرنامج "شاي بالياسمين" تقديم الاعلامية ياسمين الخطيب عبر فضائية "النهار": "أن أدوار الإغراء اللي عملتها في الأفلام كانت موظفة وقت ما جت بشكل كويس".



وأكدت ميسرة: "حاولت أهرب من مشاهد الإغراء كتير ورفضت أفلام كتير فيها إغراء مبتذل مفيهاش قصة ولا حوار هما عايزين يطلعوا واحدة بتغري وبترقص علشان يعملوا فلوس".



وأوضحت "أنا مش عايزة أعمل إغراء لمجرد الإغراء ولكن لازم يبقى فيه قصة وموضوع، ولو مشهد فيه عري وبوس بس متوظف صح في القصة أوافق عليه".