تعرف علي موعد وقنوات عرض برنامج "بيت السعد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يتشوق الجمهور لعرض برنامج بيت السعد، والذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد، وطُرح أمس البرومو الترويجي للبرنامج، حيث يخوض الاخوين لأول مرة سويًا تجربة التقديم التلفزيوني.

موعد وقنوات عرض برنامج بيت السعد

يعتبر برنامج بيت السعد من نوعية البرامج الحوارية التي تعتمد على استضافة النجوم، ومن المقرر بدء عرض أولى حلقاته يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 11 مساءا بتوقيت مصر والسعودية على قناة MBC.

ضيوف برنامج بيت السعد

وسيتم استضافة باقة من ألمع نجوم مصر والوطن العربي خلال حلقات برنامج بيت السعد، منهم يسرا وأحمد السقا ومحمد هنيدي وأحمد حلمي وإليسا ومنة شلبي ومي عمر والشاب خالد ونادين نجيم، ويتولي محمد سامي إخراجه.

أغنية الكيميا راكبة

وحقق عمرو سعد وأحمد سعد نجاحًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، بأغنية الكيميا راكبة التي تم طرحها يوم الأربعاء الماضي على يوتيوب، وهي الأغنية الدعائية لبرنامج بيت السعد، وتتصدر تريند الأكثر استماعًا على يوتيوب منذ بداية طرحها.

كلمات اغنية الكيميا

الكيميا راكبة

و السمعه سابقه

لو كانت مسابقه احنا الاوائل

اخلاق اوروبا ايوه احنا نخبه

ودماغنا هوبا بخته اللي جاوب

لما احنا كنا كانوا غيرنا نونه

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مره قالوا انبهرنا

برا المقارنه مالناش بدايل

ليل ليلي ليلي

مننا فينا السعد بينا

اسال علينا قبل المشاكل

واصلين لحته مش اي حته

و بأي خطه احنا التقايل

لما احنا كنا كانوا غيرنا نونه

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مره قالوا انبهرنا

برا المقارنه مالناش بدايل

ليل ليلي ليلي

يذكر ان النجم عمرو سعد يتجهز لمسلسله الجديد سيد الناس، الذي ينافس به في موسم دراما رمضان المقبل 2025، ومن المقرر بدء تصويره في أكتوبر المقبل، بعد الاتفاق على كافة تفاصيله والتعاقد مع باقي الأبطال المشاركين به بجانب عمرو، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامى ويتولي إخراجه محمد سامي أيضًا، اما أحمد سعد حقق نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بأغنيته يا ابن المحظوظة، من فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

