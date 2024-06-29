"مكسرة الدنيا".. تركي آل الشيخ يعبر عن سعادته بنجاح مسرحية "ملك والشاطر"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن سعادته بنجاح مسرحية «ملك والشاطر» بطولة النجمة يسرا والفنان أحمد عز، والتي تُعرض حاليًا في المملكة العربية السعودية في الرياض على خشبة مسرح بكر الشدي، وتستمر العروض حتى 6 يوليو المقبل.

نشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو من المسرحية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معلقًا: «المسرحية مكسرة الدنيا في الرياض».

تفاصيل مسرحية "ملك والشاطر"



مسرحية" ملك والشاطر" تضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهي بطولة كلًا من النجم عز، في المسرحية عدد كبير من النجوم وهم، يسرا، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، وهى من إنتاج آلاء الغزالي، وتأليف وإخراج محمد المحمدي.

تدور أحداث مسرحية “ملك والشاطر” قصة الشاطر حسن، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد عز، ويسعى للحصول على «السعسع الأسود» الذي طلبته الملكة مهرا ليتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات طويلة.