في أسوان.. طاقم عمل فيلم "قصر الباشا" يستأنفون التصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - يستأنف طاقم عمل فيلم قصر الباشا تصوير مشاهد على قدم وساق، وذلك لأجل الانتهاء من تصوير كل مشاهد الفيلم خلال الفترة المقبلة وعرضه بموسم الصيف 2024 الجاري، ويقوم ببطولته كلًا من الفنان حسين فهمي وأحمد حاتم.

تصوير قصر الباشا في أسوان

ويقوم المخرج محمد بكير بتصوير مشاهد الفيلم بشكل شبه يومي، داخل اللوكيشن الخاص بالفيلم في مدينة أسوان، وتجمع المشاهد كلًا من أحمد حاتم والفنانة مايان السيد التي تقوم بتجسيد دور عاملة في أحد الفنادق، ويقوم الفنان أحمد فهيم بتجسيد دور مدير قصر الباشا الذي يجسده الفنان أحمد حاتم، ويظهر الفنان صدقي صخر بشخصية يغلب عليها طابع الجد وبعض الشر ويدعى نجيب الدسوقي، ولم يتبق لفريق العمل سوى أيام قليلة ليرفع المخرج شعار فركش.

أحداث فيلم قصر الباشا

تدور أحداث المسلسل حول أحد أفخم فنادق مدينة الصويرة والمسمى بقصر الباشا وعلاقته بأهل المدينة، وخاصة بإحدى فتيات المدينة والتي تسعى إلى تجاوز الفقر الذي تعيشه، فيكون طريقها لتحقيق ذلك هو دخول أسوار قصر الباشا، فتتاح لها الفرصة عندما تلتقي بإبن مدير الفندق

أبطال فيلم قصر الباشا

ويضم فيلم قصر الباشا عددًا كبيرًا من الفنانين، هم: حسين فهمي، أحمد حاتم، نانسي صلاح، مايان السيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، نبيل عيسي، وأحمد فهيم، ومحمد القس وسمية رضا والعمل من تأليف محمد ناير ومن إخراج محمد بكير.

ويعد فيلم قصر الباشا بمثابة عودة للمخرج محمد بكير إلى السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم عروستي، وكان من بطولة أحمد حاتم، صابرين، جميلة عوض، أسماء جلال، محمود البزاوي، ندا أكرم، زينب غريب، هند عبد الحليم، بسنت النبراوي، مروان يونس، تأليف مصطفى البربري.

آخر تعاون بين أحمد حاتم وحسين فهمي

يُذكر أن تعاون أحمد حاتم مع حسين فهمي هو التعاون الثاني بعد 12 عاما، منذ تعاونهما في فيلم “لمح البصر” عام 2012، والفيلم كان من بطولة منى هلا، هبة عبد العزيز، هيثم سعيد، مجدي بدر، صبري عبد المنعم، ميسرة، تأليف نبيل شعيب، إخراج يوسف هشام.