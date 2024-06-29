سلمى أبو ضيف: وقفت في قفص المحكمة 9 ساعات بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".. وقصة حبي حصلت صدفة

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة سلمى أبو ضيف ضيفة في برنامج ضيفي للإعلامي معتز الدمرداش، وتحدثت سلمى عن كواليس شخصية شيماء، التي جسدتها في مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة” وعن بدايتها في الفن ودخولها للعالم الموضة والأزياء، وعن آخر خطواتها وهي الزواج من رجل الأعمال إدريس عبد العزيز.



وقالت سلمى أبو ضيف خلال البرنامج، إن فيلم “أنف وثلاث عيون” كان نقطة تحول لها في السينما، ومسلسل أعلى نسبة مشاهدة نقطة هامة جدًا في حياتها.



وأضافت سلمى عن كواليس مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، أن الضرب في العمل كان حقيقي سواء من الفنان محمد محمود الذي جسد دور والدها أو زوجها الذي جسد دوره الفنان أحمد الرافعي، مضيفة: كنا بنصور في محكمة حقيقية والسجن ده حقيقي مش ديكور، وقعدنا في القفص 9 ساعات والمخرجة ياسمين كامل قالتلي هتفضلي واقفة جوا القفص.

واستكملت حديثها عن شخصية شيماء، قائلة: مسلسل أعلى نسبة مشاهدة كان تجربة لذيذة بس موترة، واستمتعت جدًا أني قعدت مع عيلة من الحطابة وعملت معايشة.



وعن اختيارها لأدوارها، أوضحت سلمى: “الهدف بتاعي أعمل الحاجات اللي أنا حابها ولما حد من المقربين ليا سواء أهلي أو صحابي يشوفها مبقاش مكسوفة من نفسي وأنا بتفرج، وبختار الأدوار بعناية، وبرجع لأمي وباخد رأيها في الأدوار”.