فن ومشاهير

مع عائلته.. ويجز يحتفل بحفل زفاف مدير أعماله

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القاهرة - محمد ابراهيم - حرص مطرب الراب ويج، على الحضور لحفل زفاف مدير أعماله عاصم تاج، على فتاة تدعى نورا، وإحياء الحفل، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

 

وساند ويجز مدير أعماله عاصم بحفل زفافه، ومشاركته فرحته، بالإضافة إلى حضور والدة ويجز وشقيقه، وقام ويجز بغناء عدد من أغانيه الشهيرة منهم البخت.

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تضامنًا مع فلسطين.. ويجز يرفض المشاركة في إعلان إحدى شركات المياه الغازية


وفي وقت لاحق تصدر اسم مطرب الراب ويجز، مؤشر البحث “جوجل” بعد رفضه المشاركة في إعلان  بيبسي الجديد، احترامًا لحملات المقاطعة المنتشرة لمنتجات الشركة، تضامنًا مع أهلينا الفلسطينيين، الذين يتعرضون لانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني، حيث هاجم عدد كبير من رواد السوشيال ميديا شركة  بيبسي بعد إعلانها الجديد، إذ وصف البعض أن الشركة تحاول استفزاز الجماهير من فترة أخرى، ردًا على حملة المقاطعة التي انتشرت خلال الأشهر الماضية.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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