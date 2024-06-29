شاهد.. بشرى في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة بشرى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.





وظهرت بشرى في الصور من داخل احد المراكب في البحر وعلقت عليها قائلة: "صور من الذكريات ليست بالبعيدة ولكن فى الزهد والبعد عن الصخب حياة...شكرا للزحام ونكتفى بهذا القدر...فى العزلة النجاة..الطبيعة وكفى".





اخر اعمال بشري الغنائية

وكان اخر اعمال بشري الغنائية هي اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik، والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

كلمات اغنية سلام عليكم لـ بشري

السلام عليكم قولي ازيك عامل ايه

فرحان ولا واخدك حزن معاه

املي قلبك سعاده وحزنك دوس عليه

تلقي شمسك بتنور حياه

الله علي الحياه

يا حلاوة الدنيا الله الله

الله علي الحياه

يا حلاوة الدنيا الله الله

فرحان ولا وخدك حزن معاه

آخر أعمال بشرى الدرامية

وايضا آخر أعمال بشرى الدرامية هو مسلسل طبيبة شرعية، ودارت أحداثه حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، يشارك في بطولته عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم الفنانة بشرى، صلاح عبد الله، نضال الشافعي، فراس سعيد، مروة عبد المنعم، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج شادي أبو شادي.