عايشين عشانه.. أول تعليق من محمد رمضان على أزمة عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - قام الفنان محمد رمضان بالتلعيق على واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد معجبيه، والتي وقعت في حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر وأثارت جدلًا واسعًا.

وقال محمد رمضان في تصريحات تليفزيونية، على هامش حضوره المؤتمر الصحفي لحفله بمهرجان موازين بدولة المغرب: حصل معايا نفس الموقف شفت الفيديو لنفس الشخص حاول يتصور معايا، مش بعتب عليه لأن الجمهور عايشين عشانه، وبنشتغل عشان ننال إعجابه، ومقدرش أعلق على تصرف عمرو دياب.

ومن المقرر أنه يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين مساء اليوم السبت، وتعد تلك المشاركة الأولى له بالمهرجان، ومن المقرر أن يصاحب محمد رمضان فرقته، ويقدم فقرات استعراضية وأن يقدم باقة متنوعة من أغانيه على مسرح النهضة، وسط حضور جماهيري كبير.

تفاصيل مهرجان موزاين الدولي







واستعدت مسارح مهرجان موازين الدولي لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهي السويسي والنهضة وأبي رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسي والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلًا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة في العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربي.

ويشارك في مهرجان موازين نخبة من أبرز نجوم الموسيقى والغناء العالمين والعرب، ومنهم النجمة العالمية نيكي ميناج، والمطربات سميرة سعيد، هيفاء وهبي، نجوى كرم، عبير نعمة، بلقيس، ومن المطربين رامي عياش، وبلطي، آدم، الدي جي العالمي ميترو بومين.

غياب محمد رمضان عن الموسم الرمضاني 2025

يذكر أن محمد رمضان أعلن مؤخرًا، غيابه رسميًا عن موسم دراما رمضان المقبل 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث غاب عن السباق الرمضاني الماضي 2024، وكان آخر أعماله الدرامية في موسم رمضان 2023 بمسلسل جعفر العمدة، والذي حقق خلاله نجاح جماهيري ضخم في مصر والوطن العربي.





آخر أعمال محمد رمضان



ويعد مسلسل جعفر العمدة، آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2023، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه: زينة، مي كساب، أحمد فهيم، أحمد داش، منة فضالي، وآخرون.

