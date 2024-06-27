نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها صفعة عمرو دياب لمعجب وتسريبات حسام حبيب.. 7 أزمات للفنانين اجتاحت السوشيال ميديا مؤخرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الفترة الماضية مجموعه من أزمات الفنانين التي طرحت نفسها على أرض الواقع ومنهم صفعت الفنان عمرو دياب لمعجب وتسريبات حسام حبيب ومرض كنده علوش ومرض الفنانه لقاء سويدان فجأة وخروج محمد رمضان من السباق الرمضاني القادم وتشبيه أسماء جلال بمايكل جاكسون وإصابة الفنانة روجينا بالتهابات حادة في وجهها في عطلتها الصيفية.

فشهدت الفترة الماضية، عدة أزمات لعدد من الفنانين ومشاهير الفن، اختلفت كل أزمة عن الأخرى،و نستعرض لكم أزمات نجوم الفن خلال الشهر الماضي، في السطور التالية:

أزمة عمرو دياب

ضرب المطرب عمرو دياب شاب بالقلم على وجه أثناء جذبه من ملابسه للتصوير معه خلال أحد الأفراح، حالة من الجدال بين رواد التواصل الاجتماعي، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمرو دياب.

وذكر محامي الفنان عمرو دياب في المحضر، تضرر الفنان من الشاب وأنه أمسك به من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير بشكل غير لائق، وأن موكله اعتقد أن الشاب صاحب واقعة الصفع، يحاول التعدي عليه بسبب قيامه بجذبه من الظهر لأجل ذلك قام بضربه.

ولم يرد عمرو دياب على الهجوم الذي تعرض له حول أزمته التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بل اكتفى بغلق التعليقات على منشوراته عبر حساباته على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

أزمة حسام حبيب وشرين عبدالوهاب

تعرضت شرين عبدالوهاب لأزمة بسبب طليقها حسام حبيب، بسبب وجود تسريبات صوتية من حسام، يتحدث فيها عن طليقته، وعن وضعها الصحي، وعلاقتها بشقيها، وانتشرت التسريبات في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استفز حسام وشقيق شيرين، وتصعدت حدة تعليق كلًا منهما على الأزمة.

و يذكر أن أشار حسام إلى أنه سيتقدم ببلاغ ضد من سرب هذه المحادثات الخاصة من هاتفه، حيث قال في رسالة صوتية نشرها موقع «ET بالعربي»:«أنا ماصرحتش بالكلام.. دي حاجات اتسربت من موبايلي عن طريق السرقة».

أزمة الفنانة كندة علوش الصحية

فاجأت الفنانه كندة علوش جمهورها بإعلان إصابتها بسرطان الثدى، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى عبر قناتها على اليوتيوب، وتصدرت التريند بعد الحديث عن رحلتها المرضية.

وكشفت الفنانة كندة علوش خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، وذلك خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، وأضافت أن جدتها وخالتها وخالها جميعهم توفوا بالسرطان لكنها لم تكن تتوقع الإصابة.

أزمة محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان غيابه عن موسم رمضان 2025 من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب من خلال منشوره معلنًا عن غيابه.. رسميًا عن دراما رمضان٢٠٢٥ وصاحب التعليق قلب مكسور وهذا يدل على أنه رغمً عن إرادته.

و يذكر أن واجه مشروعه بعض العقبات، وأبرزها تخلّي المخرج محمد سامي عنه وتعاونه مع زوجته مي عمر والفنان عمرو سعد، وايضًا اعتذار المخرجين بيتر ميمي وكاملة أبو ذكري، وحاول رمضان إنقاذ المشروع بالتفاوض مع المخرج إبراهيم فخر، ولكنه لم ينجح ايضًا.

أسماء جلال

بعد انتشار منشورات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا تشبه الفنانة المصرية أسماء جلال بالمغني الأميركي الراحل مايكل جاكسون، خرجت الأولى برد طريف وغير متوقع.

و قامت بالرد من خلال نشرها صورة متداولة لها بها بعض التعديلات لتكون أقرب إلى هيئة مايكل جاكسون، وعلقت عليها قائلة "لا أعرف من قام بصنع هذه الصورة، لكنني أحبها".

أزمة الفنانة لقاء سويدان الصحية

تعرضت لقاء سويدان لوعكة صحية مفاجئة، نقلت على إثرها في أحد المستشفيات، وبناء على طلب الأطباء تحتاج لقاء إلى إجراء بعض الفحوصات، لمعرفة سبب الأزمة الصحية الحالية.

و الجدير بالذكر أن تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، والتي أجرت على إثرها عملية جراحية خلال الشهور الماضية، وتواجد بجانبها العديد من الفنانينن للاطمئنان عليها.

نشرت روجينا صورة غريبة نشرتها لنفسها عبر حسابها على إنستغرام، أظهرت تغييرًا واضحًا بملامحها، وأوضحت أنها كانت برفقة أفراد أسرتها لقضاء إجازة عيد الأضحى بالساحل الشمالي، وقررت التعرض لأشعة الشمس، إلا أنها اختارت على ما يبدو الوقت غير المناسب.

وأضافت أن أشعة الشمس كانت قوية للغاية، وهو ما جعلها تعدل رأيها وتكتفي بساعة واحدة فقط، و فوجئت بعد ذلك بتأثر وجهها وبشرتها بشكل كبير صاحبه ألم شديد بمنطقة الوجه ثم تورم ضخم مما اضطرها لاستشارة طبيب مختص.