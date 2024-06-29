أحمد عز: "ولاد رزق 3" أعلى في الإمكانيات من الجزأين السابقين

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد عز: أولاد رزق 3 أعلى في الإمكانيات من الجزأين السابقين



قال الفنان أحمد عز إن فيلم ولاد رزق 3 اختلف كثيرا عن الجزأين السابقين، مشيرا إلى أن الجزء الثالث أعلى بكثير من حيث الأداء والفكرة والإنتاج والأكشن مما قبله.

وأشاد الفنان أحمد عز خلال تصريحات لبرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية شيرين سليمان بطارق العريان وزملائه من الممثلين، وهذه ثمة وشخصيات أولاد رزق 3.

واختتم قائلا: عاملين حسابنا بنتكلم إزاي؛ لأن دي مش أول مرة نعمل أفلام، وراعينا عقليات وآراء المشاهدين وتنوعهم، وكل مرة نقدم شيئا أحدث عن الجزء السابق له.



