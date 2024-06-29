نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يفاجئ موديست وفحص طبي لأكرم توفيق وليفربول يطارد صفقة معقدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

حفل توديع موديست في الأهلي

ينظم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق، غدًا الأحد حفلًا مصغرًا للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي بعد انتهاء رحلته مع الفريق رسميًا غدًا حيث لن يتم تمديد تعاقده رسميًا مع القلعة الحمراء.

وقرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وعدم تجديد عقده بالفترة المقبلة.

أكرم توفيق يخضع لفحص طبي

يخضع أكرم توفيق، لاعب خط وسط النادى الأهلى، للفحص الطبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى للفريق للوقوف على مصيره من مواجهة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أكرم توفيق لاعب ‏الفريق، تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ‏استاد القاهرة، ويخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وتعرض أكرم توفيق للإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة فاركو التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بعد التحام مع شكري نجيب لاعب الفريق المنافس، على أن يكون هناك فحص طبي لحسم موقفه.

ليفربول يحاول حسم صفقة معقدة من نيوكاسل يونايتد

يسعى نادي ليفربول، للتعاقد مع أحد نجوم نيوكاسل يونايتد وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

أبدى نادي ليفربول، اهتمامه بالتعاقد مع أنتوني جوردون جناح نيوكاسل، لتدعيم خط هجومه.

من يكون خصم الأهلي في السوبر الأفريقي حال استبعاد الزمالك؟

تتواصل الجدلات حول إمكانية حصول نادي الزمالك على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للمشاركة في بطولاتها بدايةً من الموسم الجديد. وقد أكدت "كاف" على ضرورة أن تحصل جميع الأندية على هذه الرخصة للمشاركة في المنافسات القارية.

في حال عدم نجاح الزمالك في الحصول على الرخصة في الأيام القادمة، فسيتم استبعاده من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي، وسيحرم أيضًا من المشاركة في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل، بعد تأهله كحامل للقب النسخة السابقة، وذلك بسبب وجود حكم نهائي ضده في قضية لاعبه السابق خالد بوطيب، والذي صدر بقرار من المحكمة الفيدرالية السويسرية في 18 مارس 2024.