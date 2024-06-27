نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيهان خليل تعلن عن موعد عرض مسلسل "حرب نفسية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الفنانة المغربية جيهان خليل عن موعد أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "حرب نفسية"،حيث شاركت "جيهان" جمهورها بالبوستر الرسمي للمسلسل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه:" حرب نفسية تابعونا كل أربعاء حلقات جديدة وحصريا على جوي".

وأضافت:"ربنا يرحم مصطفى درويش ".

تعليقات الجمهور على منشور جيهان خليل

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على استحسان قطاع كبير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

تفاصيل شخصية جيهان خليل

وتقدم جيهان خليل دور "شهد"، هي فتاة عاشت في ملجأ، وتم بيعها وإجبارها على العمل في أحد الملاهي الليلة المشبوهة.

أبطال مسلسل حرب نفسية

"حرب نفسية" من بطولة كل من أروى جودة، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا، حسناء سيف الدين، ندى عصام، وعدد آخر من الفنانين وتأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.



أحداث مسلسل حرب نفسية



وتدور أحداث المسلسل حول رحلة بحث وهروب، من خلال أحداث مشوقة يستمر فيها مصطفى درويش في البحث والمطاردة لفك لغز الجرائم العديدة المرتكبة وعلاقة "جمانة" و"شهد" بها.