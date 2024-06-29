نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة: الاتحاد الأوروبي يسهم بنحو 32% من الاستثمار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 09:18 مساءً - دوت الخليج – قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، لافتا إلى أن حجم التجارة مع الاتحاد يبلغ نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.

وأوضح سمير، خلال لقائه فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة اليوم، أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 11.5 مليار يورو، من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو.

ولفت إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكد سمير أهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر لكي تتوائم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أهمية تسريع اجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق التصدير في عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، “حيث تزخر مصر بالمواد الخام اللازمة للصناعة”.

ولفت إلى أن اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الاستمار المصري الأوروبي، تناول أيضًا الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، خاصة أن مظلة التعاون ستمتد لتشمل دول إفريقية أخرى.

ومن جانبه، رحب فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة، بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات، مؤكدا الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.