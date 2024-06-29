مال وأعمال

وزير التجارة: الاتحاد الأوروبي يسهم بنحو 32% من الاستثمار…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التجارة: الاتحاد الأوروبي يسهم بنحو 32% من الاستثمار… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 09:18 مساءً - دوت الخليج – قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، لافتا إلى أن حجم التجارة مع الاتحاد يبلغ نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، إذ بلغ حجم التجارة البينية خلال عام 2023 نحو 32.6 مليار يورو.

predco_adv_2021

وأوضح سمير، خلال لقائه فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة اليوم، أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 11.5 مليار يورو، من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو.

E-Bank

ولفت إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة (12.9%)، ثم اليونان بنسبة (12.3%)، وألمانيا بنسبة (9.7%)، وهولندا بنسبة (9.6%)، فرنسا بنسبة (8.3 %)، ورومانيا بنسبة (4.2%)، وبلجيكا بنسبة (3.8%)، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير أن استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر تسهم بنحو 32% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

HapiSalonWhite

وأكد سمير أهميه تقديم دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لمصر لكي تتوائم مع معايير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، التي ستؤثر على عدد من القطاعات التصديرية المصرية للاتحاد الأوروبي.

BonatMisr

وأشار إلى أهمية تسريع اجراءات إعادة تصدير منتجات الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق التصدير في عام 2021 في ضوء نتائج البعثة التفتيشية الأوروبية.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية نقل الخبرة الأوروبية للجانب المصري في مجال نقل التكنولوجيا وتصنيع التيتانيوم، “حيث تزخر مصر بالمواد الخام اللازمة للصناعة”.

ولفت إلى أن اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الاستمار المصري الأوروبي، تناول أيضًا الشراكة الأوروبية الأمريكية في مجال المواد الخام الحرجة وإمكانات التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال، خاصة أن مظلة التعاون ستمتد لتشمل دول إفريقية أخرى.

ومن جانبه، رحب فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة، بالتعاون مع الجانب المصري في هذه المجالات، مؤكدا الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من الجانبين بين التمثيل التجاري المصري والمفوضية الأوروبية للاتفاق على الموضوعات والطلبات وآليات التنفيذ.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التجارة: الاتحاد الأوروبي يسهم بنحو 32% من الاستثمار… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا