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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الكهرباء: عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يوليو 2024 07:15 مساءً - محمد أحمد – أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين بدلا من 3 ساعات، بداية من اليوم.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن فترة الفصل لا تزيد عن ساعتين لكل منطقة لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية.
وفي 24 يونيو كانت وزارتا الكهرباء والبترول قد أعلنتا استمرار قطع الكهرباء ساعة إضافية يوميا حتى نهاية الأسبوع؛ للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
وقررت الحكومة اليوم تقليص مدة انقطاع الكهرباء من 3 ساعات إلى ساعتين، بعد التعاقد على شحنات من الغاز المسال لتعويض نقص التدفقات الخاصة لتشغيل المحطات.
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