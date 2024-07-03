نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الزمالك تقاطع مباراة الزمالك وفاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاطعت جماهير الزمالك مباراة فاركو في بطولة الدوري للقاء الثاني على التوالي اعتراضا على قرار الإدارة باستكمال بطولة الدوري.



وكانت الجماهير قد قاطعت مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية قبل أن تكرر الأمر في لقاء اليوم أمام فاركو.



وكانت جماهير الزمالك قد أبدت غضبهم من قرار استكمال بطولة الدوري بعد قرار الاعتذار عن عدم خوض لقاء الأهلي وكانوا يرغبوا في الاستمرار على القرار.



ويضم تشكيل الزمالك للقاء فاركو كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وعمار ياسر.