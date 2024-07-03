نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإنتر يعلن إنتقال لاعبه إلى لوزيرن السويسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي أن لاعب وسط الفريق الصربي ألكسندر ستانكوفيتش البالغ من العمر 18 عاما إنضم إلى نادي لوزيرن السويسري على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع خيار الشراء وشرط إعادة الشراء.



وخاض ستانكوفيتش مع الإنتر مباراة في الدوري الإيطالي كانت أمام فريق روما، كما شارك في اللعب مع منتخب صربيا تحت 15 عاما في 2020، وقاد منتخب بلاده إلى بلوغ الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا تحت 17 عاما في 2022، وفي سبتمبر من نفس العام تم إستدعاؤه للمشاركة مع منتخب صربيا تحت 18 عاما حيث خسر الفريق أمام منتخب إيطاليا تحت 18 عاما أيضا (1-0).



وعندما كان قائدا لمنتخب صربيا تحت 17 عاما في بطولة أمم أوروبا تحت 17 عاما في 2022 وصف موقع الإتحاد الأوروبي لكرة القدم ستانكوفيتش بأنه يمتلك مهارات في الكرات الثابتة من شأنها أن "تشكل تهديدا لأي خصم" ومزيجا من البراعة والقتال في خط الوسط مما يوضح سبب إرتدائه شارة القيادة حسب موقع الإتحاد.