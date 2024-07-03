نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستهدف الحفاظ على نجمه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن الأوروجواياني رونالد أراوخو يتألق حاليا بشكل رائع مع منتخب أوروجواي في بطولة كوبا أمريكا في فترة الانتقالات الصيفية وهو الأمر الذي سيُسعد برشلونة بعد الصعوبات التي واجهها الموسم الماضي.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه هناك شكوك كبيرة تتعلق بمستقبل أراوخو البالغ من العمر 25 عامًا في برشلونة، حيث أنه لم يُجدد عقده بعد.



وأكدت التقارير الصحفية أن برشلونة دخل في مفاوضات من أجل تجديد عقد رونالد أراوخو الذي ينتهي في عام 2026 ولم يتلقوا ردًا بعد وإذا استمرو هكذا فقد يكون البيع خيارًا واضحًا.



وأوضحت التقارير الصحفية أنه إذا قرر أراوخو الرحيل فإن برشلونة وضع شرطًا لرحيله وهو أن لن يقبلوا بإبرام صفقة مع أي نادي إلا إذا دفع 100 مليون يورو.



وأفادت التقارير الصحفية بأنه على الرغم من أن الحفاظ على أراوخو يُعتبر أحد الرغبات الأساسية عند هانز فليك المدير الفني لبرشلونة الجديد إلا أن بيعه قد يساعد البرسا في جمع الأموال من أجل صفقات أخرى لتدعيم صفوف الفريق.