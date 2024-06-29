نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث مع شنايدر إليكتريك العالمية توطين مكونات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 29 يونيو 2024 09:18 مساءً - دوت الخليج – بحث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع الرئيس التنفيذي للمعاملات الدولية في شنايدر إليكتريك العالمية، مانيش بانت، توطين مكونات مرافق الكهرباء في مصر، وذلك خلال لقائهما على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وأشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل اللقاء، بـ”الدور المهم” الذي تلعبه الشركة في قطاع الكهرباء في مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن الشركة “شريك مهم للحكومة المصرية”، وأنها تحظى بإشادة دائمة من وزير الكهرباء في هذا الصدد.

وقال مدبولي إن فريق عمل شركة شنايدر في مصر أثبت جدارته “ككفاءات قوية وشريك مهم وموثوق يمكن الاعتماد عليه”، وذلك في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

وأشاد في هذا الصدد بالدور “المهم” الذي تلعبه الشركة الفرنسية في مشروعات مراكز التحكم، معربًا عن تطلعه إلى ضرورة سرعة العمل على الانتهاء من هذه المراكز في أقرب وقت ممكن.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى أن تتوسع شركة شنايدر في توطين صناعة مكونات قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشروعات القومية الكبرى، والتي من بينها مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة التي تتطلب منشآت ومرافق كهربائية ضخمة ومولدات ومحولات وغيرها من مكونات نقل وتوزيع الكهرباء.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شركة شنايدر يمكنها الاستفادة من الموقع والاتفاقيات التفضيلية التي وقعتها الدولة المصرية مع عدد من الدول والتجمعات لتصدير المكونات إليها.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى إمكانية التعاون مع شركة شنايدر العالمية في تقليل الفاقد من الكهرباء بما يعمل على تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وعرض الرئيس التنفيذي للمعاملات الدولية في شنايدر إليكتريك العالمية خطة الشركة لتوطين مكونات مرافق الكهرباء؛ بغرض استعمالها في المشروعات بالسوق المصرية أو لتصديرها إلى البلدان والمناطق المجاورة.

وأشار بانت، خلال لقائه مدبولي اليوم، إلى نشاط الشركة في مصر وما تسهم به من تقنيات مهمة لدعم قطاع الكهرباء المصرية، وهي التقنيات التي يستعملها ما يزيد على 2000 شريك لشركة شنايدر العالمية من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على دمج هذه الشركات في سلاسل القيمة وتسهم في توفير برامج لرفع قدرات هذه الشركات.