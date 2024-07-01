التخطيط تبحث مع ETF VINCI الفرنسية توطين صناعات السكك…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 1 يوليو 2024 09:14 صباحاً - دوت الخليج – أكد أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اهتمام مصر بتعميق صناعة النقل بالسكك الحديدية بالتعاون مع فرنسا باعتبارها “صناعة مربحة” للبلدين على حدٍ سواء.

وشدد كمالي، خلال لقائه ممثلي شركة ETF VINCI الفرنسية والعاملة في مجال تطوير وبناء وصيانة البنية التحتية للسكك الحديدية، على أهمية توطين تلك الصناعات؛ نظرًا لحجم السوق المصرية، وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية وأسواق منطقة الشرق الأوسط كذلك.

وأشار إلى حرص مصر على توطين تلك الصناعة بحيث لا يعتمد الأمر على فكرة الاستيراد فقط بل بتوطين تلك الصناعة داخليًا لتحقيق الاستفادة لمصر.

وحول الخط الرابع لمترو الأنفاق، أكد نائب وزيرة التخطيط اهتمام مصر باستكمال أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق باعتباره مشروعًا مهما جدًا بالنسبة لمصر كأسلوب نقل جماعي يسهم في خفض نسبة الانبعاثات باعتباره من وسائل النقل الخضراء.

وأرجع كمالي فكرة إرجاء العمل حاليًا على مشروع الخط الرابع؛ نظرًا لحرص الدولة المصرية على العمل لتجاوز التحديات الاقتصادية وتراكم الديون الخارجية وتخفيض حجم الدين.

وأكد التزام مصر باستكمال المشروعات المستهدفة وتحسين البنية التحتية ومنها وسائل النقل الجماعي خاصة الخضراء منها.

وفيما يخص اللوجستيات والميناء الجاف بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر، أوضح كمالي أن قطاع اللوجستيات من القطاعات التي تسهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المصري والتي تهتم بها الدولة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الالتزام باستمرار العمل على المشروع وكذلك مشروعات البنية التحتية المختلفة.

وتحدث كمالي حول وسائل وأدوات التمويل، مشيرًا إلى ضرورة أن تتضمن وسائل التمويل توفير التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.