نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الميلان السابق يقترب من تولي تدريب الاتحاد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو إلي وصول نادي الاتحاد السعودي إلي مراحل متقدمة في المفاوضات مع المدرب الايطالي ستيفانو بيولي.

وأعلن العميد عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مساء أمس رحيل مدربه الارجنتيني مارسيلو جاياردو.

وقاد الارجنتيني الاتحاد الموسم الماضي في 33 مباراة، حيث فاز 15 مباراة وتعادل في أربع مباريات وتلقي الهزيمة في 14 مباراة، ولم يتوج بأي بطولة، واحتل الفريق السعودي المركز الخامس بدوري روشن.

بيولي يقترب من تدريب العميد

و قد رحل بيولي عن تدريب الروسونيري مع نهاية الموسم الماضي بالاتفاق بين الطرفين علي إنهاء التعاقد بالتراضي، بعد أن تولي تدريب الميلان منذ أكتوبر 2019 ونجح في قيادة الفريق لمنصات التتويج والحصول علي الدورى الايطالي موسم 2021/2022 بعد غياب 11 عام من التتويج بالكالتشيو.

وقد أشارت بعض التقارير الإيطالية خلال الايام الماضية أن بيولي رفض عرض رسمي من الفريق الانجليزي نوتينجهام فورست.