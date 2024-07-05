نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يرغب في التخلص من نجمه بالميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إيطالية صباح اليوم عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التخلص من لاعبه فيديريكو كييزا في الانتقالات الجارية.

وأشارت التقارير إلي أن يوفنتوس مستعد لبيع كييزا، حيث أبلغ تياجو موتا المدير الفني الجديد للفريق الأيطالي الادارة أن اللاعب لا يناسب خططه.

وأضافت التقارير أن عقد اللاعب ينتهي مع اليوفي يونيو 2025، ويرغب الفريق الأيطالي في بيع اللاعب خلال الانتقالات الحالية بمقابل 25 مليون يورو.

أندية سعودية تتفاوض علي ضم نجم “يوفي”

والجدير بالذكر أن اللاعب الايطالي البالغ من العمر 26 عام، انضم إلي صفوف السيدة العجوز قادمًا من فيورنتينا الايطالي عام 2020.

وخرجت بعض التقارير التي تؤكد عن رغبة أندية سعودية علي رأسهم الاتحاد والنصر في ضم فيديريكو كييزا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وشارك كييزا مع اليوفي الموسم الماضي في 33 مباراة حيث أحرز خلالهم 9 أهداف وصنع 3 تمرايرت حاسمة.

