بايدن يكشف عن أسباب سوء أدائه أثناء مناظرة ترامب

أفاد موقع "القاهرة الإخبارية"، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أن أسباب سوء أدائه خلال المناظرة التي جرت يوم الخميس الماضي مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، ترجع إلى الإرهاق الناتج عن سفره الدولي المتكرر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هذا ليس عذرًا؛ بل تفسيرًا.





وخلال اجتماع مع متبرعين ديمقراطيين بالقرب من واشنطن، قال بايدن: "لم يكن من الحكمة أن أسافر حول العالم مرات عديدة قبل وقت قصير من المناظرة"، وأضاف: "لم أستمع إلى نصائح موظفيّ... ونتيجة لذلك، كدت أن أغفو على المسرح".

وأفاد مسؤولون في البيت الأبيض أن بايدن سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع حكام ولايات ديمقراطيين في البيت الأبيض، وسيتحدث إلى المشرعين هذا الأسبوع بعد المناظرة التي لم تلق استحسانًا مع ترامب.

ويهدف هذا الاجتماع إلى طمأنة قيادات الحزب الديمقراطي بأن الرئيس لا يزال في صحة عقلية وجسدية جيدة، على الرغم من المناظرة التي أثارت مطالبات بتنحيه عن ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وقال أحد المسؤولين إن بايدن سيجتمع أيضًا مع قادة الكونجرس هذا الأسبوع في إطار جهوده لحشد دعم أنصار الحزب وإسكات الحديث عن ضرورة تنحيه.