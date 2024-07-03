نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يحسم مستقبل نجمه ويكشف موقفه من أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث هاني سعيد المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي عن تطورات مفاجئة بشأن مستقبل لاعب الفريق بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بيراميدز يحسم مستقبل نجمه

وقال سعيد في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "لم تصلنا عروض لمصطفى فتحي وبالتالي ليس صحيح ما تداول من أخبار عن وضعنا لمبالغ محددة للأندية الراغبة به.

وتابع: "لم نضع رقم محدد من أجل بيع مصطفى فتحي بفترة الانتقالات الصيفية القادمة ولم يحدث أي شئ وهو باقي معنا بشكل طبيعي".

واختتم حديثه: "مصطفى فتحي لاعب مهم جدا ولا نريد رحيله وبالطبع نحن في حاجه إليه خلال الفترة القادمة وسعيدين بوجوده معنا ولم يصل إلينا أي خطابات أو طلب لضمه بمعسكر منتخب مصر الأولمبي المشارك بأولمبياد باريس".