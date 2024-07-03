نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير إيطالية.. ميلان يرغب في اقتناص لاعب توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير إيطالية أن نادي ميلان يرغب في التعاقد مع البرازيلي إيمرسون رويال لاعب توتنهام في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأردفت بأن توتنهام سيهتم ببيع اللاعب في الفترة المقبلة في حالة وصول المبلغ المادي إلى أكثر من نحو 25 مليون يورو، حيث لم يرغب الفريق الانجليزي في بيع اللاعب بمبلغ أقل من هذا.

وكشفت التقارير أن الفريق الايطالي تواصل مع رويال البالغ من العمر 25 عام وأتم الاتفاق علي كافة التفاصيل.

الميلان يسعي لضم رويال في الانتقالات الصيفية

ويأمل مسئولو الميلان في الوصول لإتفاق نهائي مع السبيرز علي كافة التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة لحسمها بشكل رسمي خلال الايام القادمة.

والجدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي شارك مع فريقه في البريميرليج الموسم الماضي في 22 مباراة أحرز خلالهم هدف وحيد.

وانتقل اللاعب إلي توتنهام عام 2021 قادمًا من برشلونة الاسباني بمقابل 30 مليون يورو.