رئيس بيلاروسيا: سنرد بحزم على أي استفزازات على الحدود مع أوكرانيا

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش البيلاروسي سيرد بحزم على أي استفزازات قد تحدث على الحدود مع أوكرانيا.





وجاءت تصريحاته، التي نشرتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، بمثابة تحذير شديد اللهجة للجانب الأوكراني.

لوكاشينكو طلب من الأوكرانيين "ألا يغامروا باللعب بالنار، فهذا أمر خطير للغاية"، وأكد أن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي تصعيد محتمل على الحدود.

شدد لوكاشينكو على أن بيلاروسيا لن تشارك في أي أعمال عدوانية، موضحًا: "لن ننخرط في أي مواجهات عسكرية على ساحة القتال".

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بل يحاول إطالة أمد الصراع وزج بيلاروسيا في النزاع.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن الاشتباكات الحدودية لن تكون في مصلحة بيلاروسيا ولا في مصلحة أوكرانيا، خاصة في ظل التطورات الراهنة على ساحة المعركة.

وأكد أن أي تصعيد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة للجانبين، داعيًا إلى تجنب الاستفزازات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.