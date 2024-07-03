- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو
وجاءت تصريحاته، التي نشرتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، بمثابة تحذير شديد اللهجة للجانب الأوكراني.
لوكاشينكو طلب من الأوكرانيين "ألا يغامروا باللعب بالنار، فهذا أمر خطير للغاية"، وأكد أن بلاده لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أي تصعيد محتمل على الحدود.
شدد لوكاشينكو على أن بيلاروسيا لن تشارك في أي أعمال عدوانية، موضحًا: "لن ننخرط في أي مواجهات عسكرية على ساحة القتال".
وأضاف أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بل يحاول إطالة أمد الصراع وزج بيلاروسيا في النزاع.
وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن الاشتباكات الحدودية لن تكون في مصلحة بيلاروسيا ولا في مصلحة أوكرانيا، خاصة في ظل التطورات الراهنة على ساحة المعركة.
وأكد أن أي تصعيد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة للجانبين، داعيًا إلى تجنب الاستفزازات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس بيلاروسيا: سنرد بحزم على أي استفزازات على الحدود مع أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.