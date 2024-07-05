نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلفا يدافع عن كريستيانو رونالدو بعد الانتقادات القوية في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع البرتغالي برناردو سيلفا عن قائد منتخب بلاده كريستيانو رونالدو ضدّ انتقادات وجّهت له بعد إهداره ركلة جزاء أمام سلوفينيا في ثمن نهائي كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا، موضحًا أن رد الفعل العاطفي لمهاجم النصر السعودي كان "طبيعيًا".

سيلفا يدافع عن كريستيانو رونالدو بعد الانتقادات القوية في يورو 2024

وقال سيلفا: "فيما يتعلق بكريستيانو، نحن بشر وقد شعر بالعاطفة عندما أهدر ركلة الجزاء. هذا مقبول تماما".

واحتاجت البرتغال إلى ركلات الترجيح لتخطي سلوفينيا في ثمن النهائي بعدما أهدر لها رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول تصدى لها حارس المرمى يان أوبلاك.

ونجح رونالدو في تسجيل الركلة الترجيحية الأولى للبرتغال التي حسمت النتيجة 3-0.

وأضاف سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي عن ركلة الجزاء الضائعة: "أنت تريد مساعدة المنتخب وشعر أنه كان بإمكانه تحقيق الأفضل في تلك اللحظة".

وتابع "في رأيي، إنها ركلة جزاء جيدة جدا (لرونالدو) وتصدِّ رائع لأوبلاك. ثم بكى قليلًا وهو أمر طبيعي، وهذه هي الطريقة التي يتعامل بها البشر مع المشاعر أحيانًا".

وفشل رونالدو، أفضل هداف في التاريخ (130 هدفا)، في هز الشباك حتى الآن في هذه النسخة، وبدا يائسًا في بعض الأحيان، لا سيما مع عدد المحاولات الفاشلة التي قام بها من الركلات الحرة ضد سلوفينيا.