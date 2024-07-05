نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل امتحان الكيمياء.. نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي، عدد من النصائح لطلبة وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية قبل امتحان الكيمياء، المقرر أن يؤديه الطلاب غدا السبت، في سابع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة في بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.



وقال الخبير التربوي، إن هناك عدة نصائح للطلاب مهمة يجب أن تنتبه إليها، وهي الآتي:



١- راجع كتيب المفاهيم جيدا واحذر من الوقوع في خطأ عدم مذاكرة المفاهيم الموجودة فيه بل يجب عليك أن تفهمها جيدا وأن تدرب نفسك على تطبيقها ومعرفة كيفية توظيفها في حل الأسئلة ولكن فقط لا تضيع وقتا في حفظها.

٢- عند المراجعة يجب أن يكون معك كل من الكتاب وكتيب المفاهيم والنماذج الاسترشادية ويجمع الطالب بينها جميعا أثناء المذاكرة. وعند القيام بحل النماذج الاسترشادية استخدم كتيب المفاهيم أيضا.

٣- اهتم جيدا بالتطبيق وحل الأسئلة التي تحتوى على معادلات وافهمها جيدا قبل الحل.

٤- إذا كان لديك الفرصة لإجراء بعض التجارب افتراضيا أو مشاهدة فيديوهات لبعض التجارب فلا تفوتها.

٥- قم بعمل خريطة ذهنية للموضوعات والمفاهيم والمعادلات المهمة واستخدم فيها الألوان وضع فيها كل المفاهيم والمعادلات بما في ذلك الموجودة في كتيب المفاهيم.

٦- داخل اللجنة لا تتعجل في الإجابة على الأسئلة واقرأ السؤال وافهمه جيدا قبل حله.

٧- بادر بحل الأسئلة السهلة والتي لا تحتاج فيها إلى استخدام كتيب المفاهيم أولا ثم بعد ذلك ارجع لكتيب المفاهيم للاستعانة به في حل باقي الأسىلة.

٨- استخدم قلم رصاص خفيف للتظليل أولا وفي النهاية قم بالتظليل بالقلم الجاف.

٩- لا تضيع وقتا في التظليل في ورقة الأسئلة واحرص على أن تكون الدقائق الخمس الأخيرة للتظليل بالقلم الجاف.

١٠- قم بمراجعة حلك بالاستعانة بكتيب المفاهيم حتى في الأسئلة السهلة.

١١- راجع كتيب المفاهيم جيدا واحذر من الوقوع في خطأ عدم مذاكرة المفاهيم الموجودة فيه بل يجب عليك أن تفهمها جيدا وأن تدرب نفسك على تطبيقها ومعرفة كيفية توظيفها في حل الأسئلة ولكن فقط لا تضيع وقتا في حفظها.

١٢- عند المراجعة يجب أن يكون معك كل من الكتاب وكتيب المفاهيم والنماذج الاسترشادية ويجمع الطالب بينها جميعا أثناء المذاكرة. وعند القيام بحل النماذج الاسترشادية استخدم كتيب المفاهيم أيضا.

١٣- اهتم جيدا بالتطبيق وحل الأسئلة التي تحتوى على معادلات وافهمها جيدا قبل الحل.

١٤- إذا كان لديك الفرصة لإجراء بعض التجارب افتراضيا أو مشاهدة فيديوهات لبعض التجارب فلا تفوتها.

١٥- قم بعمل خريطة ذهنية للموضوعات والمفاهيم والمعادلات المهمة واستخدم فيها الألوان وضع فيها كل المفاهيم والمعادلات بما في ذلك الموجودة في كتيب المفاهيم.

١٦- داخل اللجنة لا تتعجل في الإجابة على الأسئلة واقرأ السؤال وافهمه جيدا قبل حله.

١٧- بادر بحل الأسئلة السهلة والتي لا تحتاج فيها إلى استخدام كتيب المفاهيم أولا ثم بعد ذلك ارجع لكتيب المفاهيم للاستعانة به في حل باقي الأسىلة.

١٨- استخدم قلم رصاص خفيف للتظليل أولا وفي النهاية قم بالتظليل بالقلم الجاف.

١٩- لا تضيع وقتا في التظليل في ورقة الأسئلة واحرص على أن تكون الدقائق الخمس الأخيرة للتظليل بالقلم الجاف.

٢٠- قم بمراجعة حلك بالاستعانة بكتيب المفاهيم حتى في الأسئلة السهلة.